В ВМС назвали сроки введения в эксплуатацию оперативного центра в Очакове при поддержке США

"Сроки строительства объекта инфраструктуры Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины в городе Очаков Николаевской области продлено на три месяца. Предварительно ввод объекта в эксплуатацию планируется в первом квартале 2019 года", - сообщили в пресс-центре.



Кроме того, в командовании отметили, что, кроме Очаковской базы, Украина планирует в ближайшие годы реализовать ряд инфраструктурных проектов ВМС с привлечением иностранных военных специалистов.



"В ближайшие годы планируется реализация ряда инфраструктурных проектов для Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины с привлечением иностранных военных специалистов. На сегодня продолжается урегулирование вопросов относительно места, типа и привлечения ресурсов", - отметили в ВМС.



Напомним, строительство в Очакове в Николаевской области оперативного центра для ВМС начали еще в начале августа прошлого года инженерно-строительные части Военно-Ворских сил США.



В Военно-Морских силах тогда объяснили, что морской оперативный центр будет служить как главный планировочный и оперативный центр в ходе предстоящих военных учений, проводимых Украины.



Как сообщал УНН, строительство оперативного центра Военно-Морских сил Украины на военно-морской базе в Очакове инженерными подразделениями США быть завершено к концу 2018 года.