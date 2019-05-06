В собственность государства возвращено хлебокомбинат стоимостью 268 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Одессе в собственность государства возвращено комбинат хлебопродуктов стоимостью 268 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.
"Установлено, что частным нотариусом незаконно, превышая полномочия, без решения Кабинета Министров Украины и при запрете приватизации, зарегистрировано за фирмой право частной собственности на имущественный комплекс. В настоящее время по иску прокуратуры признано право собственности на имущественный комплекс за государством, а также признаны незаконными и отменены решения о государственной регистрации частной собственности на комбинат по публичным акционерным обществом (продовольственно-зерновая сфера)", - говорится в сообщении.
Оценочная стоимость хлебокомбината составляет более 268 млн грн.
Площадь комплекса хлебного производства, в том числе 6-ти этажного здания мельницы, 8-ми этажного силосного комплекса, 7-этажного склада бестарного хранения муки и т.д. целом составляет почти 26 тыс. м кв.
Сейчас решение суда по иску прокуратуры реально выполнено.
Напомним, прокуратура Полтавской области вернула государству с незаконной частной собственности Кобеляцкий комбинат хлебопродуктов стоимостью 53 млн грн.