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У власність держави повернуто хлібокомбінат вартістю 268 млн грн

У власність держави повернуто хлібокомбінат вартістю 268 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. В Одесі у власність держави повернуто комбінат хлібопродуктів вартістю 268 млн грн.. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Одеської області.

“З’ясовано, що приватним нотаріусом незаконно, перевищуючи повноваження, без рішення Кабінету Міністрів України та при забороні приватизації, зареєстроване за фірмою право приватної власності на майновий комплекс. На теперішній час за позовом прокуратури визнане права власності на майновий комплекс за державою, а також визнані незаконними та скасовані рішення про державну реєстрацію приватної власності на комбінат за публічним акціонерним товариством (продовольчо-зернова сфера)”, — йдеться у повідомленні.

Оціночна вартість хлібокомбінату становить більше 268 млн грн.

Площа комплексу хлібного виробництва, у тому числі 6-ти поверхової будівлі млина, 8-ми поверхового силосного комплексу, 7-ми поверхового складу безтарного зберігання борошна тощо загалом складає майже 26 тис. м кв.

Наразі рішення суду за позовом прокуратури реально виконано.

Нагадаємо, прокуратура Полтавщини повернула державі з незаконної приватної власності Кобеляцький комбінат хлібопродуктів вартістю 53 млн грн.

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