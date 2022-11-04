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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во Владивостоке власти готовятся к возможным протестам из-за мобилизации и потерь в войне - Генштаб

Во Владивостоке власти готовятся к возможным протестам из-за мобилизации и потерь в войне - Генштаб

Киев • УНН

 • 287660 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. В городе Владивосток власти рф готовятся к возможным протестным проявлениям среди местного населения, которое выражает недовольство из-за проведенных ранее мобилизационных мероприятий и больших потерь представителей региона на войне в Украине, пишет УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Детали

Отмечается, что руководство Приморского края российской федерации вынуждено вводить дополнительные меры безопасности и усиливать полицейский режим.

В городе Владивосток власть готовится к возможным протестным проявлениям среди местного населения, которое выражает недовольство из-за проведенных ранее мобилизационных мероприятий и больших потерь представителей региона на войне в Украине.

Напомним 

В населенном пункте Тополевка российские оккупанты используют в качестве “живого щита” местную школу и детский сад, где разместилось до трехсот вражеских солдат с техникой.

Украинские Национальные Новости

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Война

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