У Владивостоці влада готується до можливих протестів через мобілізацію і втрати у війні - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У місті Владивосток влада рф готується до можливих протестних проявів серед місцевого населення, яке висловлює невдоволення через проведені раніше мобілізаційні заходи та великі втрати представників регіону на війні в Україні, пише УНН з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Наголошується, що керівництво Приморського краю російської федерації змушене запроваджувати додаткові заходи безпеки та посилювати поліцейський режим.
У місті Владивосток влада готується до можливих протестних проявів серед місцевого населення, яке висловлює невдоволення через проведені раніше мобілізаційні заходи та великі втрати представників регіону на війні в Україні.
Нагадаємо
В населеному пункті Тополівка російські окупанти використовують в якості “живого щита” місцеву школу та дитячий садок, де розмістилось до трьохсот ворожих солдатів з технікою.