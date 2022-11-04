У Владивостоці влада готується до можливих протестів через мобілізацію і втрати у війні - Генштаб

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Наголошується, що керівництво Приморського краю російської федерації змушене запроваджувати додаткові заходи безпеки та посилювати поліцейський режим.

У місті Владивосток влада готується до можливих протестних проявів серед місцевого населення, яке висловлює невдоволення через проведені раніше мобілізаційні заходи та великі втрати представників регіону на війні в Україні.

Нагадаємо

В населеному пункті Тополівка російські окупанти використовують в якості “живого щита” місцеву школу та дитячий садок, де розмістилось до трьохсот ворожих солдатів з технікою.