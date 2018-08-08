В военной прокуратуре Западного региона новый глава
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Сегодня заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор генерал-полковник юстиции Анатолий Матиос в г. Орел представил коллективу военной прокуратуры Западного региона Украины нового руководителя - полковника юстиции Виталия Вдовитченка. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.
В. Вдовиченко до этого занимал должность первого заместителя военного прокурора Объединенных сил.
Также офицерам прокуратуры был представлен новый заместитель военного прокурора региона полковник юстиции Сергей Коцюба и военный прокурор Львовского гарнизона майор юстиции Виталий Горпинич.
Кроме того, Главный военный прокурор поздравил с повышением по службе Генерал-майора юстиции Сенюка Олега Владимировича, который назначен заместителем Главного военного прокурора и подполковника юстиции Белоусова Евгения Александровича - первым заместителем военного прокурора объединенных сил.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко назначил начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области Олега Валендюка.