В военной прокуратуре Западного региона новый глава

В. Вдовиченко до этого занимал должность первого заместителя военного прокурора Объединенных сил.



Также офицерам прокуратуры был представлен новый заместитель военного прокурора региона полковник юстиции Сергей Коцюба и военный прокурор Львовского гарнизона майор юстиции Виталий Горпинич.



Кроме того, Главный военный прокурор поздравил с повышением по службе Генерал-майора юстиции Сенюка Олега Владимировича, который назначен заместителем Главного военного прокурора и подполковника юстиции Белоусова Евгения Александровича - первым заместителем военного прокурора объединенных сил.



Напомним, Президент Украины Петр Порошенко назначил начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области Олега Валендюка.