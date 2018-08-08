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У військовій прокуратурі Західного регіону новий голова

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Сьогодні заступник Генерального прокурора – Головний військовий прокурор генерал-полковник юстиції Анатолій Матіос у м. Львові представив колективу військової прокуратури Західного регіону України нового очільника – полковника юстиції Віталія Вдовитченка. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.

В. Вдовиченко до цього обіймав посаду першого заступника військового прокурора Об’єднаних сил.

Також офіцерам прокуратури було представлено новопризначених заступника військового прокурора регіону полковника юстиції Сергія Коцюбу та військового прокурора Львівського гарнізону майора юстиції Віталія Горпинича.

Окрім того, Головний військовий прокурор привітав з підвищенням по службі Генерал-майора юстиції Сенюка Олега Володимировича, якого призначено заступником Головного військового прокурора та підполковника юстиції Білоусова Євгена Олександровича – першим заступником військового прокурора об’єднаних сил.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко призначив начальником Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області Олега Валендюка.

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