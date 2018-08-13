В военной комендатуре боевиков задержанного избили до смерти - разведка

"В населенном пункте Ясиноватая представители местной военной комендатуры во время допроса нанесли тяжелые побои задержанному военнослужащему 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го АК, (Донецк), от которых тот умер в помещении комендатуры", - сказал он.

По словам Мотузяника, российское оккупационное командование было вынуждено привлечь дополнительные силы для недопущения перерастания инцидента в вооруженное столкновение между военнослужащими подразделения, в котором убитый проходил службу, и представителями комендатуры.

Как сообщал УНН, на Донбассе боевики из российского Кавказа запугивают местных жителей.