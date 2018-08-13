В военной комендатуре боевиков задержанного избили до смерти - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В городе Ясиноватая Донецкой области и военной комендатуре боевики во время допроса до смерти избили задержанного. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, ссылаясь на информацию Главного управления разведки, передает корреспондент УНН.
"В населенном пункте Ясиноватая представители местной военной комендатуры во время допроса нанесли тяжелые побои задержанному военнослужащему 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го АК, (Донецк), от которых тот умер в помещении комендатуры", - сказал он.
По словам Мотузяника, российское оккупационное командование было вынуждено привлечь дополнительные силы для недопущения перерастания инцидента в вооруженное столкновение между военнослужащими подразделения, в котором убитый проходил службу, и представителями комендатуры.
Как сообщал УНН, на Донбассе боевики из российского Кавказа запугивают местных жителей.