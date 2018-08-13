У військовій комендатурі бойовиків затриманого побили до смерті - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У місті Ясинуватій Донецької області і військовій комендатурі бойовики під час допиту до смерті побили затриманого. Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, посилаючись на інформацію Головного управління розвідки, передає кореспондент УНН.
“У населеному пункті Ясинувата представники місцевої військової комендатури під час допиту нанесли важкі побої затриманому військовослужбовцю 11-го окремого мотострілецького полку 1-го АК, (Донецьк), від яких той помер у приміщенні комендатури”, — сказав він.
За словами Мотузяника, російське окупаційне командування було змушене залучити додаткові сили для недопущення переростання інциденту у збройну сутичку між військовослужбовцями підрозділу, в якому вбитий проходив службу та представниками комендатури.
Як повідомляв УНН, на Донбасі бойовики з російського Кавказу залякують місцевих жителів.