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В военных комиссариатах в Крыму сформированы списки лиц, подлежащих призыву в январе - Генштаб

В военных комиссариатах в Крыму сформированы списки лиц, подлежащих призыву в январе - Генштаб

Киев • УНН

 • 290302 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. По имеющейся информации, в военных комиссариатах на временно оккупированной территории АР Крым сформированы списки лиц, подлежащих призыву за мобилизацией в январе 2023 года. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

"Слава Украине! Начались триста одиннадцатые сутки российского широкомасштабного вторжения. За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 29 авиационных ударов. 26 авиаударов врага пришлось по гражданской инфраструктуре. В частности, оккупанты применили 10 БПЛА Шахед-136, но все они были сбиты. Кроме того, противник совершил 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня, пострадали и мирные населенные пункты. Существует опасность продолжения авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском.

За минувшие сутки наши воины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Белогоровка, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Нью-Йорк, Красногоровка, Каменка, Авдеевка и Марьинка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной, формирование наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам подверглись районы населенных пунктов Орликовка, Семеновка, Железный Мост, Буда-Воробьевская Черниговской области; Ходино, Атинское, Запселье, Большая Рыбица, Покровка, Рясное, Поповка на Сумщине, а также Глубокое, Мороховец, Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Бочковое, Нестерное, Ольховатка, Чугуновка и Зарубинка Харьковской области.

На Купянском направлении обстреляны районы населенных пунктов Каменка, Новомлинск, Двуречная, Ольшана, Купянск, Орлянка, Куриловка, Котляровка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка - Луганской.

На Лиманском направлении под огневое воздействие оккупантов попали Площанка, Невское и Диброва Луганской области, а также Червонопоповка, Ямполовка и Торское в Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спирное, Берестовое, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Ягодное, Бахмут, Константиновка, Клещеевка, Андреевка, Белая Гора, Курдюмовка, Дилиевка, Дружба, Железное, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении огневому поражению подверглись Веселое, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении противник обстрелял Угледар, Пречистовку, Золотую Ниву, Великую Новоселку и Временку Донецкой области.

На Запорожском направлении вражеский огонь зафиксирован в районах населенных пунктов Темировка, Полтавка, Гуляйполе, Дорожнянка, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Степногорск на Запорожье и Никополь и Пригородное Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник продолжает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, пострадала гражданская инфраструктура Качкаровки, Надднепрянского, Антоновки и Херсона.

По имеющейся информации, в военных комиссариатах на временно оккупированной территории АР Крым, сформированы списки лиц, подлежащих призыву по мобилизации в январе 2023 года.

Противник продолжает нести потери. Подтверждено огневое поражение оккупантов 29 декабря этого года. Так, в районе населенного пункта Федоровка Каховского района Херсонской области, ликвидировано около 200 захватчиков, информация о раненых уточняется. Кроме того, вблизи Пологов и Большой Белозерки Запорожской области потери врага составили 115 военнослужащих ранеными, уничтожены 5 единиц военной техники разного типа, зенитный ракетный комплекс и склад боеприпасов.

Авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения противника, а также 3 – по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Сбит вражеский разведывательный БпЛА типа “Орлан-10”.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага, 5 складов боеприпасов, а также 2 радиолокационные станции захватчиков.

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