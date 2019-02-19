В Высшем совете правосудия ищут взрывчатку

"Уважаемые граждане! Поступило сообщение о заминировании помещения ВСП. Высший совет правосудия вынужден временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий. Сейчас проведена эвакуация работников и посетителей ВСП. Начало работы заседания Совета отложено. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно", - сообщила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С начала года было более 40 лжезаминирований



Как сообщал УНН, в прошлом году было почти 2,5 тысячи сообщений про фальшивые заминирования.





