В Высшем совете правосудия ищут взрывчатку
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В помещении Высшего совета правосудия ищут взрывчатку в связи с сообщением о заминировании. Об этом сообщила начальник управления информации и обеспечения коммуникационной деятельности секретариата ВРУ Оксана Лысенко в Facebook, передает УНН.
"Уважаемые граждане! Поступило сообщение о заминировании помещения ВСП. Высший совет правосудия вынужден временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий. Сейчас проведена эвакуация работников и посетителей ВСП. Начало работы заседания Совета отложено. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно", - сообщила она.
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Как сообщал УНН, в прошлом году было почти 2,5 тысячи сообщений про фальшивые заминирования.