У Вищій раді правосуддя шукають вибухівку

"Шановні громадяни! Надійшло повідомлення про замінування приміщення ВРП. Вища рада правосуддя змушена тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій. Наразі проведено евакуацію працівників та відвідувачів ВРП. Початок роботи засідання Ради відкладено. Про поновлення роботи буде повідомлено додатково", - повідомила вона.

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Як повідомляв УНН, у минулому році було майже 2,5 тисячі повідомлень про фальшиві замінування.





