В Армении оппозиция не согласна на досрочные выборы без отставки Пашиняна

В частности, представитель оппозиционной партии “Дашнакцутюн” Ишхан Сагателян назвал отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна неизбежностью, а возможность внеочередных выборов без отставки — неприемлемой. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

“Политический труп (Никол Пашиняна — Ред.) ищет пути спасения, снова прикрываясь народом, снова пытается обмануть и ввести его в заблуждение. Ваша политическая смерть — уже реальность, а уход — неизбежен”, — написал оппозиционный политик.

По убеждению Сагателян, Пашинян пытается с помощью административных ресурсов организовать внеочередные выборы. “Этот вариант — неприемлем. Есть один путь — надо убрать предателя, после чего армянскому народу будет предоставлена возможность провести свободные, справедливые, прозрачные и конкурентные выборы”, — отметил Сагателян.

Представитель возглавляемой экс-директором Службы национальной безопасности Артуром Ванецяном оппозиционной партии “Отечество” Арсен Бабаян написал на своей Facebook-странице, что “оппозиция достигла первого серьезного успеха, поскольку человек, который узурпировал кресло премьера, понял, что его уход не имеет альтернативы”.

“Движение по спасению родины” (блок из 17 оппозиционных партий — Ред.) Должен работать, чтобы устранить Пашиняна от власти как можно быстрее. Проведением внеочередных выборов он намерен создать условия для своего репродуцирования путем фальсификаций “, - отметил Бабаян.

В то же время представитель возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии Армен Ашотян написал на своей Facebook-странице, что „выборы — это инструмент власти“.

„Если“ Движение по спасению родины”, имея столько организационных проблем, достиг того, что Пашинян под давлением уже готов пойти на выборы по собственному сценарию, то что будет, если наконец движение применит весь свой интеллектуальный, организационный и человеческий ресурс“, — отметил Ашотян. По его словам, Пашинян желает “руками народа очиститься от ярлыка предателя”.

Напомним, накануне Никол Пашинян предложил начать консультации о возможности проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. К участию в этих консультациях он пригласил как представленные в парламенте партии, так и политсилы, которых на данный момент нет в законодательном органе страны.

В то же время он категорически отверг возможность своей отставки без проведения выборов, признав лишь, что готов в результате решения народа покинуть пост премьер-министра.

В Армении уже более месяца продолжаются массовые протесты, организованные оппозицией с требованием отставки Пашиняна. Митингующие обвиняют его в ответственности за поражение в недавнем вооруженном противостоянии с Азербайджаном за контроль за Нагорный Карабах и в нынешнем экономическом кризисе в стране.

Последние выборы в парламент Армении — Национальное собрание — произошли в декабре 2018 года. Они были досрочными, победу на выборах одержал блок во главе с Пашинян. Парламент Армении избирается на пять лет.