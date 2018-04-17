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В Армении объявили о революции: задержали уже 59 человек

В Армении объявили о революции: задержали уже 59 человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Полиция армянской столицы Еревана сообщает о задержании состоянию на 11:30 по киевскому времени 59 митингующих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

В полиции Еревана сообщили, что задержанных обвиняют в административных правонарушениях.

Ранее сообщалось о 29 задержанных, среди которых, в частности, сын оппозиционного депутата парламента Никола Пашиняна, который возглавляет протест против назначения бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром страны.

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Сам Пашинян 17 апреля заявил, что начинается "народная, ненасильственная бархатная революция".

"Официально заявляю, что в стране революционная ситуация", - сказал он.

В парламенте Армении - национальном собрании - в 11:00 по Киеву стартовало специальное заседание, на котором должны обсудить кандидатуру экс-президента Армении Сержа Саргсяна на должность премьер-министра и провести голосование по этому поводу.

Заседание парламента Армении проходит в условиях, когда тысячи граждан перекрывают улицы Еревана, протестуя против избрания Сержа Саргсяна премьером. После конституционных изменений 2015 премьер-министр становится самым влиятельным чиновником в Армении. Оппозиционные группы считают, что реформа была проведена для того, чтобы Серж Саргсян смог остаться у власти после завершения его президентского срока.

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