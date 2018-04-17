У Вірменії оголосили про революцію: затримали вже 59 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Поліція вірменської столиці Єревана повідомляє про затримання станом на 11:30 за київським часом 59 мітингувальників. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
У поліції Єревана повідомили, що затриманих звинувачують в адміністративних правопорушеннях.
Раніше повідомляли про 29 затриманих, серед яких, зокрема, син опозиційного депутата парламенту Нікола Пашиняна, який очолює протест проти призначення колишнього президента Сержа Саргсяна прем’єр-міністром країни.
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Сам Пашинян 17 квітня заявив, що починається "народна, ненасильницька оксамитова революція".
"Офіційно заявляю, що в країні революційна ситуація", – сказав він.
У парламенті Вірменії - національних зборах - об 11 годині за Києвом стартувало спеціальне засідання, на якому мають обговорити кандидатуру екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна на посаду прем’єр-міністра і провести голосування з цього приводу.
Засідання парламенту Вірменії проходить в умовах, коли тисячі громадян перекривають вулиці Єревана, протестуючи проти обрання Сержа Саргсяна прем’єром. Після конституційних змін 2015 року прем’єр-міністр стає найвпливовішим чиновником у Вірменії. Опозиційні групи вважають, що реформа була проведена для того, щоб Серж Саргсян зміг залишитися при владі після завершення його президентського терміну.