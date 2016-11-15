В исправительных колониях Киевской области зафиксировали ненадлежащие условия содержания осужденных
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. По результатам проверки исправительных учреждениях Киевской области относительно условий содержания осужденных, правоохранители зафиксировали многочисленные нарушения. По результатам проверок к дисциплинарной ответственности привлечено 132 должностных лица. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Так, органами прокуратуры Киевской области на выполнение задания Генеральной прокуратуры Украины в октябре-ноябре текущего года проведены проверки соблюдения требований уголовно-исполнительного законодательства в учреждениях исполнения наказаний области.
По результатам проверок выявлены многочисленные нарушения, которые заключались в необеспечении должным образом режимных требований содержания осужденных в исправительных учреждениях, условий содержания и контроля за их поведением. Для устранения нарушений органами прокуратуры области руководителям учреждений исполнения наказаний внесено 8 указаний, которые находятся на рассмотрении.
В целом, по результатам проведенных в течение этого года местными прокуратурами проверок по указанным вопросам внесено 77 указаний об устранении выявленных нарушений. За прокурорского вмешательства к дисциплинарной ответственности привлечено 80 виновных должностных лиц, а из дисциплинарных изоляторов исправительных учреждений освобождено 12 незаконно помещенных осужденных.
В связи с необеспечением надлежащего ведомственного контроля за работой подчиненных учреждений исполнения наказаний, прокуратурой области внесено 15 указаний начальнику управления Государственной пенитенциарной службы Украины в г. Киеве и Киевской области, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 52 должностных лица.