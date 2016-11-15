У виправних колоніях Київщини зафіксували неналежні умови утримання засуджених
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. За результатами перевірки виправних установах Київської області щодо умов утримання засуджених, правоохоронці зафіксували численні порушення. За результатами перевірок до дисциплінарної відповідальності притягнуто 132 посадові особи. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Так, органами прокуратури Київщини на виконання завдання Генеральної прокуратури України у жовтні-листопаді поточного року проведено перевірки додержання вимог кримінально-виконавчого законодавства в установах виконання покарань області.
За результатами перевірок виявлено численні порушення, які полягали у незабезпеченні належним чином режимних вимог утримання засуджених у виправних установах, умов тримання та контролю за їх поведінкою. На усунення порушень органами прокуратури області керівникам установ виконання покарань внесено 8 вказівок, які перебувають на розгляді.
Загалом, за наслідками проведених упродовж цього року місцевими прокуратурами перевірок із вказаних питань внесено 77 вказівок про усунення виявлених порушень. За прокурорського втручання до дисциплінарної відповідальності притягнуто 80 винних посадових осіб, а з дисциплінарних ізоляторів виправних установ звільнено 12 незаконно поміщених засуджених.
У зв’язку із незабезпеченням належного відомчого контролю за роботою підпорядкованих установ виконання покарань, прокуратурою області внесено 15 вказівок начальнику управління Державної пенітенціарної служби України в м. Києві та Київській області, за результатами розгляду яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто ще 52 посадові особи.