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12 марта, 19:49 • 104417 просмотра

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11 марта, 18:08 • 140518 просмотра

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11 марта, 14:39 • 144730 просмотра

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В Виннице предложили назвать улицу в честь Степана Бандеры

В Виннице предложили назвать улицу в честь Степана Бандеры

Киев • УНН

 • 31775 просмотра

ВИННИЦА-КИЕВ. 6 января. УНН. В Винницкий горсовет подали петицию с предложением назвать улицу в честь Степана Бандеры, сообщили УНН-Центр в пресс-службе ведомства.

"Почти во всех городах Украины (особенно Западной и Центральной) есть улица, названная в честь Степана Бандеры - лидера украинского национально-освободительного движения времен Второй мировой войны, одного из авторов Акта восстановления Украинского государства в 1941 году, и который в 1959 году был убит агентом КГБ. Почему в Виннице не может найтись места, хотя бы в названии улицы, чтобы как-то отметить эту известного человека? ", - говорится в петиции.

Петиция была зарегистрирована вчера, 5 января. Сейчас ее подписали два человека из 350 необходимых. К концу сбора подписей осталось 13 дней.

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