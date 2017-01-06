В Виннице предложили назвать улицу в честь Степана Бандеры
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 6 января. УНН. В Винницкий горсовет подали петицию с предложением назвать улицу в честь Степана Бандеры, сообщили УНН-Центр в пресс-службе ведомства.
"Почти во всех городах Украины (особенно Западной и Центральной) есть улица, названная в честь Степана Бандеры - лидера украинского национально-освободительного движения времен Второй мировой войны, одного из авторов Акта восстановления Украинского государства в 1941 году, и который в 1959 году был убит агентом КГБ. Почему в Виннице не может найтись места, хотя бы в названии улицы, чтобы как-то отметить эту известного человека? ", - говорится в петиции.
Петиция была зарегистрирована вчера, 5 января. Сейчас ее подписали два человека из 350 необходимых. К концу сбора подписей осталось 13 дней.