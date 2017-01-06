У Вінниці запропонували назвати вулицю на честь Степана Бандери
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 6 січня. УНН. До Вінницької міськради подали петицію з пропозицією назвати вулицю на честь Степана Бандери, поінформували УНН-Центр у прес-службі відомства.
"Майже в усіх містах України (особливо Західної і Центральної) є вулиця, названа на честь Степана Бандери − провідника українського національно-визвольного руху часів Другої світової війни, одного з авторів Акту відновлення Української держави 1941 року, і який у 1959 році був вбитий агентом КДБ. То чому у Вінниці не може знайтися місця, хоча б в назві вулиці, щоб якось вшанувати цю відому людину?", − йдеться в петиції.
Петиція була зареєстрована вчора, 5 січня. Наразі її підписали двоє осіб із 350 необхідних. До кінця збору підписів залишилося 13 днів.