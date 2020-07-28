В Виннице зафиксировали вспышку коронавируса в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В Винницкой областной клинической больнице зафиксировали вспышку COVID-19 - выявлено 25 больных. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов, передает УНН.
"О вспышке коронавируса в областной больнице имени Николая Пирогова. На 19 часов 27 июля на 294 образцов COVID-19 уже подтверждено 25 случаев", - сообщил Борзов.
Так, коронавирус лабораторно подтвержден у 11 медицинских работников и 14 пациентов.
Сейчас в Винницкой области COVID-19 болеют 88 медработников, 347 выздоровели, одна медсестра умерла. Большинство больных - медсестры, на втором месте - врачи и младший медперсонал.
Напомним, что в Винницкой области за минувшие сутки обнаружили 38 новых случаев COVID-19, по состоянию на утро 28 июля общее количество инфицированных достигло 2627. Всего в Украине выявлено уже более 66,5 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 919.