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У Вінниці зафіксували спалах коронавірусу в лікарні

У Вінниці зафіксували спалах коронавірусу в лікарні

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. У Вінницькій обласній клінічній лікарні зафіксували спалах COVID-19 – виявлено 25 хворих. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, передає УНН.

"Про спалах коронавірусу в обласній лікарні імені Миколи Пирогова. На 19 годину 27 липня із 294 зразків COVID-19 вже підтверджено 25 випадків", - повідомив Борзов.

Так, коронавірус лабораторно підтверджено в 11 медичних працівників і 14 пацієнтів.

Наразі на Вінниччині на COVID-19 хворіють 88 медпрацівників, 347 одужали, одна медсестра померла. Більшість хворих – медсестри, на другому місці - лікарі та молодший медперсонал.

Нагадаємо, що на Вінниччині за минулу добу виявили 38 нових випадків COVID-19, станом на ранок 28 липня загальна кількість інфікованих сягнула 2627. Загалом в Україні виявлено вже понад 66,5 тис. випадків COVID-19, за добу – 919.

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