В Виннице три из пяти COVID-стационаров заполнены на 95%

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“В целом загруженность коечного фонда городских больниц, где оказывают стационарную помощь больным коронавирус, на сегодня составляет 85%. Но в ГКБ № 1 и ГКБ № 3, а также в 1-м роддоме места заняты на 95%. Кроме того, задействовано 615 из 766 кислородных точек (или 80%)”, — говорится в сообщении.

Детали

По данным городского совета, всего в городе сейчас болеет 7013 жителей общины. Из которых 533 человека (или 7,6%) получают стационарную медицинскую помощь, остальные — 6480 человек, — лечатся дома амбулаторно под наблюдением семейных врачей.

“Если принимать во внимание новые показатели, характеризующие эпидемиологический процесс в Украине, от Европейского регионального офиса ВОЗ — то по состоянию на минувшую пятницу, 12 марта, Винницкий регион имел наибольшую динамику роста заболеваемости COVID-19 за последние 30 суток: 15216 случаев. Далее Ивано-Франковская область и Киев — по 13 711 новых больных. Но если брать динамику за последние 7 дней, то самый большой скрытый рост заболеваемости в настоящее время имеет Одесская область — это 44,2%. В Винницкой области и в Черновицкой области этот показатель — на уровне минус 0,2% и минус 0,1% соответственно. Но при этом в целом за 2 недели у нас в области наблюдается устойчивый рост новых случаев — на уровне 11,4%”, — сказал директор департамента здравоохранения Александр Шиш.

Добавим

По возрастной структуре среди тяжелых больных преобладают пациенты в возрасте 50-69 лет и выше. По летальных случаях — в основном это также престарелые, 65+, которые имеют сложные сопутствующие заболевания (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, ожирение 3-й степени и сахарный диабет).

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В целом по городу показатель летальности от коронавируса сейчас составляет 1,7% (в Украине — 1,9%). Тех, кто выздоровел, 65% (как в Виннице, так и в регионе в целом).

“По тем показателям, по которым в соответствии с Постановлением Правительства № 123 от 9 декабря 2020 года определяется уровень эпидопасности регионов, Винницкая область по 3-х из семи показателей вплотную приблизилась к ”красной зоны“. В частности, имеем 97,6% до эпидпорога по гриппу и ОРВИ в регионе (в Виннице этот процент несколько меньше — 75,7). Также балансируем на грани по коэффициенту выявления коронавирусной болезни — это 18-19%. И вдвойне превышение по области норматива по уровню госпитализации на 100 тыс. населения — 121-123% при нормативе не более 60-ти”, - добавил Александр Шиш.

Напомним

В девяти регионах Украины по состоянию на 15 марта превышен показатель госпитализаций больных из-за COVID-19 в трех регионах-лидерах по количеству госпитализированных этот уровень за сутки несколько снизился. При этом самый высокий показатель — в Прикарпатье и Винницкой области.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Беря во внимание "цвет" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - теперь действует на территории всей страны, однако будут вноситься некоторые смягчения. Оранжевый уровень - устанавливаются после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

С 26 февраля в Ивано-Франковской, с 1 марта на территории Черновицкой области, с 3 марта на территории Житомирской области, а с 8 марта на территории Закарпатской области введен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.