Рівень COVID-госпіталізацій перевищений у дев'яти регіонах: де ситуація найгірша

КИЇВ. 15 березня. УНН. У дев'яти регіонах України станом на 15 березня перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19, у трьох регіонах-лідерах за кількістю госпіталізованих цей рівень за добу дещо знизився. При цьому найвищий показник - на Прикарпатті та Вінниччині. Про це свідчать дані МОЗ України, передає УНН.