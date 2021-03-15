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У Вінниці три з п'яти COVID-стаціонарів заповнені на 95%

У Вінниці три з п'яти COVID-стаціонарів заповнені на 95%

Київ • УНН

 • 11260 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. У Вінниці через загострення ситуації з коронавіруом більшість лікарень для пацієнтів з COVID заповнені на 95%.Також, як повідомили у міській раді, вже задіяно 80% кисневих точок, передає УНН.

Цитата

“В цілому завантаженість ліжкового фонду міських лікарень, де надають стаціонарну допомогу хворим на коронавірус, станом на сьогодні складає 85%. Але у МКЛ № 1 та МКЛ № 3, а також у 1-му пологовому будинку місця зайняті на 95%. Крім того, задіяно 615 з 766 кисневих точок (або 80%)”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними міської ради, загалом у місті нині хворіє 7013 мешканців громади. З яких 533 людини (або 7,6 %) отримують стаціонарну медичну допомогу, решта, — 6480 осіб, — лікуються вдома амбулаторно під спостереженням сімейних лікарів.

“Якщо брати до уваги нові показники, що характеризують епідеміологічний процес в Україні, від Європейського регіонального офісу ВООЗ — то станом на минулу п’ятницю, 12 березня, Вінницький регіон мав найбільшу динаміку зростання захворюваності на COVID-19 за останні 30 діб: 15 216 випадків. Далі Івано-Франківська область та місто Київ — по 13 711 нових хворих. Але якщо брати динаміку за останні 7 днів, то найбільше приховане зростання захворюваності нині має Одещина — це 44,2%. На Вінниччині і у Чернівецькій області цей показник — на рівні мінус 0,2% та мінус 0,1% відповідно. Але при цьому в цілому за 2 тижні у нас в області спостерігається стале зростання нових випадків — на рівні 11,4%”, — сказав директор департаменту охорони здоров’я Олександр Шиш.

Додамо

По віковій структурі серед важких хворих переважають пацієнти віком 50-69 років і вище. По летальних випадках — переважно це також особи похилого віку, 65+, які мають складні супутні захворювання (ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, ожиріння 3-го ступеню та цукровий діабет).

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Загалом по місту показник летальності від коронавірусу зараз складає 1,7% (в Україні — 1,9%). Тих, хто одужав, 65% (як у Вінниці, так і в регіоні в цілому).

“За тими показниками, за якими відповідно до Постанови Уряду № 123 від 9 грудня 2020 року визначається рівень епіднебезпеки регіонів, Вінниччина по 3-х з семи показників впритул наблизилась до „червоної зони“. Зокрема, маємо 97,6% до епідпорогу по грипу і ГРВІ в регіоні (у Вінниці цей відсоток дещо менший — 75,7). Також балансуємо на межі по коефіцієнту виявлення коронавірусної хвороби — це 18-19 %. І вдвічі перевищення по області нормативу по рівню госпіталізації на 100 тисяч населення — 121-123% при нормативі не більше 60-ти”, — додав Олександр Шиш.

Нагадаємо

У дев'яти регіонах України станом на 15 березня перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19, у трьох регіонах-лідерах за кількістю госпіталізованих цей рівень за добу дещо знизився. При цьому найвищий показник - на Прикарпатті та Вінниччині.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — наразі діє на території всієї країни, однак будуть вноситися деякі пом’якшення. Помаранчевий рівень — встановлюються після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.

З 26 лютого на Івано-Франківщині, з 1 березня на території Чернівецької області, з 3 березня на території Житомирської області, а з 8 березня на території Закарпатської області запроваджено “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. 

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