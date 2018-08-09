В известном белорусском СМИ прокомментировали волну арестов журналистов

“Да, безусловно связываю”, — ответил Зиссер на вопрос, связывает ли он волну задержаний с подготовкой к предстоящим выборам.

Он добавил, что это не первый случай давление на редакцию.

По его словам, на сегодняшний момент еще ряд журналистов остаются в следственном изоляторе.

“...Еще пятеро (остаются в СИЗО — ред.). Это как минимум. Трое наших (сотрудников Tut.by — ред.)”, — сказал он.

Зиссер подчеркнул, что для давления выбран формальный повод, его самого вчера допросили.

“Нет, ничего не изъяли. Это все (допрос — ред.) длилось 2 часа”, — добавил он.

Как сообщал УНН, в Беларуси прошла волна задержаний журналистов, которых обвиняют в несанкционированном доступе к платным новостям государственной медиакомпании.