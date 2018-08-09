У відомому білоруському ЗМІ прокоментували хвилю арештів журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Засновник сайту Tut.by Юрій Зіссер пояснює хвилю арештів журналістів в Білорусі політичними причинами. Про це він розповів у коментарі УНН.
"Так, безумовно пов'язую", - відповів Зіссер на запитання, чи пов'язує він хвилю затримань з підготовкою до майбутніх виборів.
Він додав, що це не перший випадок тиску на редакцію.
За його словами, на сьогоднішній момент ще кілька журналістів залишаються в слідчому ізоляторі.
"...Ще п'ятеро (залишаються в СІЗО - ред.). Це як мінімум. Троє наших (співробітників Tut.by - ред.)", - сказав він.
Зіссер підкреслив, що для тиску обраний формальний привід, його самого вчора допитали.
"Ні, нічого не вилучили. Це все (допит - ред.) тривало 2 години", - додав він.
Як повідомляв УНН, в Білорусі пройшла хвиля затримань журналістів, яких звинувачують в несанкціонованому доступі до платних новин державної медіакомпанії.