В Избирательном кодексе предложены изменения в процедуру президентских выборов

"Регистрацию кандидата на пост Президента Украины могут поддерживать своими подписями лица, имеющие представительский мандат - народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутаты областных, районных, городских (городов Киева, Севастополя, городов областного, республиканского в Автономной Республике Крым значения), районных в городах Киеве и Севастополе советов, городские головы (города Киева, городов областного, республиканского в Автономной Республике Крым значения). В поддержку регистрации кандидата на пост Президента Украина должно быть собрано не менее 300 подписей лиц, указанных в части первой настоящей статьи, в том числе не менее чем за 15 заявлений в каждом из двух третей регионов, указанных в части второй статьи 133 Конституции Украины", - говорится в проекте закона.

Как отмечается в документе, подписные письма с заявлениями в поддержку регистрации кандидата на пост Президента Украины должны быть поданы в ЦИК не позднее чем за 40 дней до дня голосования.

Как доложил сегодня соавтор проекта Александр Черненко, предложенные изменения - вместо подписей граждан для выдвижения на эту должность собрать 300 подписей лиц, имеющих представительский мандат - позволят избежать фальсификаций подписей избирателей.

Напомним, ВР поддержала за основу Избирательный кодекс с открытыми списками на выборах.