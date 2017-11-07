В Избирательном кодексе предложены изменения в процедуру президентских выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В проекте Избирательного кодекса, который сегодня в парламенте приняли в первом чтении, предлагается в поддержку регистрации кандидата на пост Президента Украины собрать не менее 300 подписей лиц, имеющих представительский мандат - народные и местные депутаты, городские головы. Об этом говорится в соответствующем законопроекте, передает УНН.
"Регистрацию кандидата на пост Президента Украины могут поддерживать своими подписями лица, имеющие представительский мандат - народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутаты областных, районных, городских (городов Киева, Севастополя, городов областного, республиканского в Автономной Республике Крым значения), районных в городах Киеве и Севастополе советов, городские головы (города Киева, городов областного, республиканского в Автономной Республике Крым значения). В поддержку регистрации кандидата на пост Президента Украина должно быть собрано не менее 300 подписей лиц, указанных в части первой настоящей статьи, в том числе не менее чем за 15 заявлений в каждом из двух третей регионов, указанных в части второй статьи 133 Конституции Украины", - говорится в проекте закона.
Как отмечается в документе, подписные письма с заявлениями в поддержку регистрации кандидата на пост Президента Украины должны быть поданы в ЦИК не позднее чем за 40 дней до дня голосования.
Как доложил сегодня соавтор проекта Александр Черненко, предложенные изменения - вместо подписей граждан для выдвижения на эту должность собрать 300 подписей лиц, имеющих представительский мандат - позволят избежать фальсификаций подписей избирателей.
Напомним, ВР поддержала за основу Избирательный кодекс с открытыми списками на выборах.