У Виборчому кодексі запропоновано зміни у процедуру президентських виборів

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У проекті Виборчого кодексу, який сьогодні у парламенті ухвалили у першому читанні, пропонується на підтримку реєстрації кандидата на посаду Президента України зібрати не менш як 300 підписів осіб, які мають представницький мандат – народні та місцеві депутати. Про це йдеться у відповідному законопроекті, передає УНН.

"Реєстрацію кандидата на пост Президента України можуть підтримувати своїми підписами особи, які мають представницький мандат – народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати обласних, районних, міських (міст Києва, Севастополя, міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), районних у містах Києві та Севастополі рад, міські голови (міста Києва, міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення). На підтримку реєстрації кандидата на пост Президента України має бути зібрано не менш як 300 підписів осіб, зазначених у частині першій цієї статті, в тому числі не менш як по 15 заяв у кожному з двох третин регіонів, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України", - йдеться у проекті закону.

Як зазначається у документі, підписні листи із заявами на підтримку реєстрації кандидата на посаду Президента України повинні бути подані до ЦВК не пізніш як за 40 днів до дня голосування.

Як доповів сьогодні співавтор проекту Олександр Черненко, запропоновані зміни - замість підписів громадян для висунення на цю посаду зібрати 300 підписів осіб, які мають представницький мандат - дозволять уникнути фальсифікацій підписів виборців.

Нагадаємо, ВР підтримала за основу Виборчий кодекс з відкритими списками на виборах.

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