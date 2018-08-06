В Венесуэле с начала года инфляция превысила 10600%
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В Венесуэле с начала года рост цен составил 10664%. Об этом сообщил глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Рафаэль Гусман, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"В июле инфляция составила 125%, ежедневная - 2,7%, с начала года - 10664,7%, в годовом исчислении - 82766%", - сообщил Гусман.
По его словам, именно инфляция является причиной протестов на улицах Венесуэлы.
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"Никакими зарплатами и их повышением нельзя сдержать эту гиперинфляцию", - добавил Гусман.
Напомним, согласно прогнозам МВФ, инфляция в Венесуэле может достичь 1 млн процентов к концу года.