У Венесуелі з початку року інфляція перевищила 10600%
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У Венесуелі з початку року зростання цін становило 10664%. Про це повідомив глава комітету з фінансів Національної асамблеї Рафаель Гусман, передає УНН із посиланням на ТАСС.
"У липні інфляція становила 125%, щоденна - 2,7%, з початку року - 10664,7%, в річному численні - 82766%", - повідомив Гусман.
За його словами, саме інфляція є причиною протестів на вулицях Венесуели.
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"Ніякими зарплатами і їх підвищенням не можна стримати цю гіперінфляцію", - додав Гусман.
Нагадаємо, згідно з прогнозами МВФ, інфляція в Венесуелі може досягти 1 млн відсотків до кінця року.