В Венесуэле ввели новую валюту с меньшим количеством нулей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В пятницу, 1 октября, в Венесуэле дебютировала новая валюта с шестью нулями меньше, стоимость которой была почти утрачена спустя годы плохой инфляции в мире. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.
Детали
Но новых купюр нигде не было в столице, поэтому цены росли правильными.
К корректировки высоким номиналом была купюра в 1 млн боливаров, которая по состоянию на четверг составила чуть меньше четверти. Новая валюта достигает 100 боливаров, чуть меньше 25 долларов. Изменение миллиона до 1 для боливара имеет целью облегчить как наличные операции, так и бухгалтерские расчеты в боливарах, которые теперь требуют жонглирование почти бесконечными рядами нулей.
При старой системе двухлитровая бутылка газированной воды могла стоить больше 8 млн боливаров и многие из этих счетов были дефицитными, поэтому клиенту, возможно, придется платить плотной пачкой бумаги.
Банки позволяли клиентам снимать максимум 20 млн боливаров наличными в день, а иногда и меньше, если отделение не хватало.
Таким образом, потребители для совершения покупок стали полагаться на доллары США и цифровые способы оплаты, такие как Zelle и PayPal. Сегодня большинство транзакций осуществляется в электронном виде, более 60% осуществляются в долларах США.
Дополнение
Когда в прошлом месяце Центральный банк Венесуэлы объявил об изменении валюты, чиновники заявили, что платежные системы будут модернизированы для расширения цифрового использования боливара.
Они также подчеркнули, что устранение шести нулей иначе не влияет на стоимость валюты. Боливар “не будет стоить больше или меньше; это только для того, чтобы облегчить его использование в более простой денежной шкале ”, - говорится в сообщении Центрального банка.
Но курсовые различия подтвердили опасения людей, что цены поднимутся, когда произойдет смена валюты.
Напомним
В Венесуэле ввели в обращение новые банкноты номиналом 200 тыс. (0,11 долл), 500 тыс. (0,27 долл) и 1 млн боливаров (0,53 долл).