У Венесуелі введуть в обіг купюру в 1 млн боліварів

Деталі

У Венесуелі будуть вводять в обіг нові банкноти номіналом 200 тис. (0,11 дол), 500 тис. (0,27 дол) та 1 млн боліварів (0,53 дол). Зазначають, що країна вже майже три роки перебуває в дуже важкій соціально-економічній кризі. За підсумками 2018 року інфляція в країні склала 1,7 млн відсотків, а 2019-го — понад 9585 відсотків.

У Центробанку висловили впевненість в тому, що нові купюри задовольнять потреби національної економіки.

Нагадаємо

Венесуела у 2019 році випустила в обіг три нові купюри номіналом в 10 тис., 20 тис. і 50 тис. боліварів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Банкнота року”: українська 200-гривнева купюра з’явилася серед переліку кращих у світі