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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 60717 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 82069 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 112111 просмотра

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В Венесуэле введут в оборот купюру в 1 млн боливаров

В Венесуэле введут в оборот купюру в 1 млн боливаров

Киев  •  УНН

 • 26721 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. В Венесуэле на фоне инфляции через коронавирус введут в оборот банкноты крупного номинала. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

В Венесуэле будут вводят в обращение новые банкноты номиналом 200 тыс. (0,11 долл), 500 тыс. (0,27 долл) и 1 млн боливаров (0,53 долл). Отмечают, что страна уже почти три года находится в очень тяжелом социально-экономическом кризисе. По итогам 2018 инфляция в стране составила 1,7 млн процентов, а 2019-го — более 9 585 процентов.

В Центробанке выразили уверенность в том, что новые купюры удовлетворят потребности национальной экономики.

Напомним

Венесуэла в 2019 году выпустила в оборот три новые купюры номиналом в 10 тыс., 20 тыс. и 50 тыс. боливаров.

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