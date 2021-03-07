В Венесуэле введут в оборот купюру в 1 млн боливаров
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Венесуэле на фоне инфляции через коронавирус введут в оборот банкноты крупного номинала. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.
Детали
В Венесуэле будут вводят в обращение новые банкноты номиналом 200 тыс. (0,11 долл), 500 тыс. (0,27 долл) и 1 млн боливаров (0,53 долл). Отмечают, что страна уже почти три года находится в очень тяжелом социально-экономическом кризисе. По итогам 2018 инфляция в стране составила 1,7 млн процентов, а 2019-го — более 9 585 процентов.
В Центробанке выразили уверенность в том, что новые купюры удовлетворят потребности национальной экономики.
Напомним
Венесуэла в 2019 году выпустила в оборот три новые купюры номиналом в 10 тыс., 20 тыс. и 50 тыс. боливаров.
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