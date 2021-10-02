У Венесуелі ввели нову валюту з меншою кількістю нулів

Деталі

Але нових купюр ніде не було в столиці, тому ціни зростали правильними.

До коригування найвищим номіналом була купюра в 1 мільйон боліварів, яка станом на четвер становила трохи менше чверті. Нова валюта досягає 100 боліварів, трохи менше 25 доларів. Зміна мільйона до 1 для болівара має на меті полегшити як готівкові операції, так і бухгалтерські розрахунки в боліварах, які тепер вимагають жонглювання майже нескінченними рядками нулів.

За старої системи дволітрова пляшка газованої води могла коштувати більше 8 мільйонів боліварів-і багато з цих рахунків були дефіцитними, тому клієнту, можливо, доведеться платити щільною пачкою паперу.

Банки дозволяли клієнтам знімати максимум 20 мільйонів боліварів готівкою на день, а іноді і менше, якщо відділення не вистачало.

Таким чином, споживачі для здійснення покупок стали покладатися на долари США та цифрові способи оплати, такі як Zelle та PayPal. Сьогодні більшість транзакцій здійснюються в електронному вигляді, більше 60% здійснюються в доларах США.

Доповнення

Коли минулого місяця Центральний банк Венесуели оголосив про зміну валюти, чиновники заявили, що платіжні системи будуть модернізовані для розширення цифрового використання болівару.

Вони також підкреслили, що усунення шести нулів інакше не впливає на вартість валюти. Болівар «не буде коштувати більше чи менше; це лише для того, щоб полегшити його використання в більш простій грошовій шкалі », - йдеться у повідомленні Центрального банку.

Але курсові відмінності підтвердили побоювання людей, що ціни піднімуться, коли відбудеться зміна валюти.

Нагадаємо

У Венесуелі ввели в обіг нові банкноти номіналом 200 тис. (0,11 дол), 500 тис. (0,27 дол) та 1 млн боліварів (0,53 дол).