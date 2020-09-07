В Венедиктовой хотят привлечь международные инструменты для привлечения к ответственности "вагнеровцев"

Кроме того, он отмечает, что Офис генпрокурора зарегистрировал уголовные производства по фактам участия более 100 иностранных граждан в составе незаконных вооруженных формирований РФ в вооруженном конфликте на Донбассе против Украины.

"География стран происхождения наемников очень разнообразна и составляет более 30 государств, среди которых Франция, Чехия и даже Чили. Наибольшее их количество пока из Испании и Сербии - по 27 человек, Молдовы - 26, Франции - 20", - добавляет Мамедов.

Кроме того, он акцентирует внимание на том, что по имеющейся информации, начиная с 2014 года по настоящее время, иностранные наемники находились в составе различных подразделений незаконных вооруженных формирований, подконтрольных стране-агрессору. Например, в так называемом 14-м батальоне территориальной обороны "Призрак", отличающийся своей жестокостью.

"На данном этапе расследования разглашение имен возможных его фигурантов может негативно повлиять на раскрытие преступлений. В то же время о некоторых из этих лиц уже сообщали СМИ, в том числе французские, в контексте их участия в событиях на Донбассе", - заключает он.

Напомним, 14 августа стало известно, что задержанные на территории Беларуси 32 боевика ЧВК "Вагнера" были возвращены в Российскую Федерацию.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на передачу Беларусью боевиков ЧВК "Вагнера" на территорию России, указав, что "это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях" и белорусская сторона оставила обращение Офиса Генерального прокурора Украины о выдаче задержанных в Украину без ответа.

Как сообщал УНН, 29 июля белорусскими правоохранительными органами были задержаны 33 человека, некоторые из них были представителями частной военной компании "Вагнер". Имена многих задержанных есть в списке сайта "Миротворец". Большинство из них, по данным сайта, воевали на оккупированной части Донбасса. В то же время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия "не признает украинское гражданство" задержанных в Беларуси наемников ЧВК "Вагнера".