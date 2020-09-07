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У Венедіктової хочуть залучити міжнародні інструменти для притягнення до відповідальності "вагнерівців"

Київ • УНН

 • 15176 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Офіс Генерального прокурора притягуватиме до відповідальності “вагнерівців” на національному рівні та використовуватимемо міжнародні інструменти. Про це у інтерв’ю виданню Радіо Свобода повідомив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, передає УНН.

У Венедіктової хочуть залучити міжнародні інструменти для притягнення до відповідальності "вагнерівців"

Окрім того, він зазначає, що офіс генпрокурора зареєстрував кримінальні провадження за фактами участі понад 100 іноземних громадян у складі незаконних збройних формувань РФ у збройному конфлікті на Донбасі проти України.

“Географія країн походження найманців дуже різноманітна і складає понад 30 держав, серед яких Франція, Чехія і навіть Чилі. Найбільша їхня кількість наразі з Іспанії та Сербії – по 27 осіб, Молдови – 26, Франції – 20”, - додає Мамедов.

Окрім того, він акцентує увагу на тому, що за наявною інформацією, починаючи з 2014 року до нині, іноземні найманці перебували в складі різних підрозділів незаконних збройних формувань, підконтрольних країні-агресору. Наприклад, у так званому 14-му батальйоні територіальної оборони “Призрак”, що відрізняється своєю жорстокістю.

“На даному етапі розслідування розголошення імен можливих його фігурантів може негативно вплинути на розкриття злочинів. Водночас про деяких із цих осіб вже повідомляли ЗМІ, у тому числі французькі, в контексті їхньої участі в подіях на Донбасі”, - підсумовує він.

Нагадаємо, 14 серпня стало відомо, що затримані на території Білорусі 32 бойовики ПВК “Вагнера” були повернуті в Російську Федерацію.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на передачу Білоруссю бойовиків ПВК “Вагнера” на територію Росії, вказавши, що "це дивно, некоректно й точно неприйнятно в дружніх міждержавних відносинах" і що білоруська сторона залишила звернення Офісу Генерального прокурора України щодо видачі затриманих до України без відповіді. 

Як повідомляв УНН, 29 липня білоруськими правоохоронними органами було затримано 33 людини, деякі з них були представниками приватної військової компанії "Вагнер". Імена багатьох затриманих є в списку сайту "Миротворець". Більшість з них, за даними сайту, воювали на окупованій частині Донбасу. Водночас, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що Росія "не визнає українське громадянство" затриманих у Білорусі найманців ПВК "Вагнера".

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