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В Великобритании женщина купила стул, который оказался творением известного художника

В Великобритании женщина купила стул, который оказался творением известного художника

Киев • УНН

 • 29421 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В Великобритании женщина нашла в комиссионном магазине стул и приобрела его за 7 долларов. Позже оказалось, что это творение известного австрийского художника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на UPI.

Детали

Стул обошелся женщине чуть меньше чем в 7 долларов (200 гривен). Она купила его в начале прошлого года, а уже 25 января его продали на аукционе Sworders за 21 874 доллары (634 081 гривна).

Она рассказала, что когда принесла покупку домой, присмотрелась к ней внимательнее. Женщине показалось, что это может быть что-то интереснее чем обычный стул. Она сфотографировала покупку и прислала снимки в музей Виктории и Альберта, но ей не ответили. Тогда британка обратилась к специалисту по дизайну аукционного дома Sworders Джона Блэка. Эксперт был удивлен, когда увидел знакомый, но очень редкий дизайн. Он догадался, что это за стул, но решил поговорить со специалистом из Венского сецессиона доктором Кристианом Витт-Деррингом, который подтвердил догадки и похвалил образец за хорошее состояние.

Стул оказался творением австрийского художника Коломана Мозера 1902 года, который является ярким примером достояний Венского сецессиона. Автор был профессором Венской школы прикладного искусства и создал стул как современную интерпретацию традиционных для 18-го века стульев со ступеньками.

Такой же образец творчества Мозера в декабре 2019 года купили на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 22 000 долларов (637 000 гривен).

Напомним

В Лондоне на аукционе продали случайно найденные портреты турецких султанов за 1,8 млн долларов.

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