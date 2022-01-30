У Великій Британії жінка купила стілець, який виявився творінням відомого художника
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У Великій Британії жінка знайшла у комісійному магазині стілець та придбала його за 7 доларів. Пізніше виявилося, що це творіння відомого австрійського художника. Про це повідомляє УНН з посиланням на UPI.
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Стілець обійшовся жінці трохи менше ніж у 7 доларів (200 гривень). Вона купила його на початку минулого року, а вже 25 січня його продали на аукціоні Sworders за 21 874 долари (634 081 гривня).
Вона розповіла, що коли принесла покупку додому, придивилася до неї уважніше. Жінці здалося, що це може бути щось цікавіше ніж звичайний стілець. Вона сфотографувала покупку та надіслала знімки в музей Вікторії та Альберта, але їй не відповіли. Тоді британка звернулася до спеціаліста з дизайну аукціонного дому Sworders Джона Блека. Експерт був здивований, коли побачив знайомий, але дуже рідкісний дизайн. Він здогадався, що це за стілець, але вирішив поговорити зі спеціалістом з Віденського Сецесіону доктором Крістіаном Вітт-Деррінгом, який підтвердив здогадки та похвалив зразок за хороший стан.
Стілець виявився творінням австрійського художника Коломана Мозера 1902 року, який є яскравим прикладом надбань Віденського Сецесіону. Автор був викладачем Віденської школи прикладного мистецтва і створив стілець як сучасну інтерпретацію традиційних для 18-го століття стільців зі сходинками.
Такий ж зразок творчості Мозера у грудні 2019 року купили на аукціоні Christie’s у Нью-Йорку за 22 000 доларів (637 000 гривень).
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