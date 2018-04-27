В Великобритании с неба упал загадочный объект

Автора видеоролика зовут Меган Тейлор. Она рассказала, что пришла от увиденного в изумление и ее это даже немного напугало. Меган отметила, что объект появился после серии вспышек молнии и стремительно пролетел по небу.

Как сообщал УНН, в канадской провинции Альберта местные жители сняли на видео редкое природное явление.



