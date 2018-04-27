В Великобритании с неба упал загадочный объект
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В городе Бриджуотер в графстве Сомерсет местная жительница снимала грозу на видеокамеру, когда случайно зафиксировала загадочный объект, который падал с неба. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AB News.
Автора видеоролика зовут Меган Тейлор. Она рассказала, что пришла от увиденного в изумление и ее это даже немного напугало. Меган отметила, что объект появился после серии вспышек молнии и стремительно пролетел по небу.
Как сообщал УНН, в канадской провинции Альберта местные жители сняли на видео редкое природное явление.