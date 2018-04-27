У Великій Британії з неба впав загадковий об'єкт
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. В місті Бріджуотер в графстві Сомерсет місцева жителька знімала грозу на відеокамеру, коли випадково зафіксувала загадковий об’єкт, який падав з неба. Про це повідомляє УНН з посиланням на AB News.
Автора відеоролика звуть Меган Тейлор. Вона розповіла, що прийшла від побаченого в неабиякий подив і її це навіть трохи налякало. Меган зазначила, що об’єкт з’явився після серії спалахів блискавки та стрімко пролетів по небу.
Як повідомляв УНН, у канадській провінції Альберта місцеві жителі зняли на відео рідкісне природне явище.