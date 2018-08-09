В Великобритании расследуют дело о вывозе отходов в Польшу

Издание "Daily Telegraph" еще раньше предупреждал, что в Польшу перевозят мусор из Великобритании, который затем поджигают. Мусорная мафия зарабатывает на этом миллионы злотых.

Британское полеводческое агентство проводит расследование в отношении трех фирм. Для блага следствия названия компаний не раскрывают. Возможно нарушение закона касается незаконной утилизации отходов. По словам издания, компании причастны к международному скандалу с незаконной переработкой мусора.

Недавно польские правоохранительные органы конфисковали 1000 тонн британских отходов, которые были обозначены как рассортированы и которые можно обработать. На самом деле это не соответствовало действительности. По словам "Daily Telegraph", отходы должны были сжечь. На нарушении должна была заработать мусорная мафия. Она принимала деньги за утилизацию отходов, но экономила на дорогой обработке и избегала дальнейшего хранения, которое также требует затрат.

"Daily Telegraph" рассматривает это нарушения со стороны рядового британца.



"Существует все больше опасений, что британские домохозяйства, которые часто платят штрафы за отсутствие надлежащей сегрегации мусора, на самом деле тратят свое время", - пишет издание.



Оно отмечает, что в Соединенном Королевстве правила, регулирующие обработку отходов, часто остаются на бумаге. По словам издания, их невыполнение позволяет безнаказанно транспортировать мусор, например, в Польшу.



Напомним, в КГГА рассказали, сколько будет стоить вывоз мусора по новому тарифу.