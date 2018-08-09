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У Великій Британії розслідують справу про вивезення відходів до Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. У Великій Британії відкрили провадження проти трьох британських компаній, котрі причетні до вивезення сміття до Польщі. Останнім часом у Польщі сталося багато пожеж на звалищах промислових і побутових відходів, що зазвичай важко обробити. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське радіо".

У Великій Британії розслідують справу про вивезення відходів до Польщі

Видання "Daily Telegraph" ще раніше попереджало, що до Польщі перевозять сміття з Великої Британії, яке потім підпалюють. Сміттєва мафія заробляє на цьому мільйони злотих.

Британське рільниче агентство проводить розслідування щодо трьох фірм. Для добра слідства назви компаній не розкривають. Можливе порушення закону стосується незаконної утилізації відходів. За словами видання, компанії причетні до міжнародного скандалу з незаконною переробкою сміття.

Нещодавно польські правоохоронні органи конфіскували 1000 тонн британських відходів, що були позначені як посортовані і які можливо обробити. Насправді це не відповідало дійсності. За словами "Daily Telegraph", відходи мали спалити. На порушенні мала заробити сміттєва мафія. Вона брала кошти за утилізацію відходів, але заощаджувала на дорогій обробці та уникала подальшого зберігання, що також вимагає витрат.

"Daily Telegraph" розглядає це порушення з боку пересічного британця.

"Існує все більше побоювань, що британські домогосподарства, котрі часто платять штрафи за відсутність належної сегрегації сміття, насправді витрачають свій час", - пише видання.

Воно зауважує, що в Сполученому Королівстві правила, котрі регулюють обробку відходів, часто залишаються на папері. За словами видання, їхнє невиконання дозволяє безкарно транспортувати сміття, наприклад, до Польщі.

Нагадаємо, у КМДА розповіли, скільки коштуватиме вивіз сміття за новим тарифом.

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