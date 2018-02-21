В Великобритании оштрафован человек, который продавал "колдунам" головы сов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Великобритании мужчину оштрафовали после того, как обнаружили у него головы сов и другие конечности птиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Independent.
Полиция провела обыск в доме подозреваемого и обнаружила там крыло канюка, кулон, изготовленный из ноги рыжей совы и две головы сипухи.
В мире обычные сипуха и серые совы не находятся на грани исчезновения, однако в Великобритании они находятся под охраной.
Обыски провели после того, как офицерам стало известно о подозрительном онлайн-бизнес, которым занимается 46-летний британец.
Сообщество под названием “Дикое волшебное ремесло” предоставляла услуги колдунам и язычникам: продавала головы и другие части сов.
Мужчине присудили штраф в сумме 750 фунтов стерлингов (более 28 тысяч гривен), признав виновным в незаконном хранении частей птиц, виды которых охраняются законом страны.
Как сообщал УНН, правительство Великобритании и английская Англиканская церковь заключили соглашение об использовании церковных шпилей для раздачи интернета.