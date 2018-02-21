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У Великій Британії оштрафований чоловік, який продавав "чаклунам" голови сов

У Великій Британії оштрафований чоловік, який продавав "чаклунам" голови сов

Київ • УНН

 • 9509 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. У Великій Британії чоловіка оштрафували після того, як виявили у нього голови сов та інші кінцівки птахів. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Independent.

Поліція провела обшук у будинку підозрюваного та виявила там крило канюка, кулон, виготовлений з ноги рудої сови та дві голови сипухи.

У світі звичайні сипуха і сірі сови не перебувають на межі зникнення, проте в Великобританії вони перебувають під охороною.

Обшуки провели після того, як офіцерам стало відомо про підозрілий онлайн-бізнес, яким займається 46-річний британець.

Спільнота під назвою “Дике чарівне ремесло” надавала послуги чаклунам та язичникам: продавала голови та інші частини сов.

Чоловікові присудили штраф у сумі 750 фунтів стерлінгів (понад 28 тисяч гривень), визнавши винним у незаконному зберіганні частин птахів, види яких охороняються законом країни.

Як повідомляв УНН, уряд Великої Британії і англійська Англіканська церква уклали угоду про використання церковних шпилів для роздачі інтернету.

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