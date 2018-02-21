У Великій Британії оштрафований чоловік, який продавав "чаклунам" голови сов
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. У Великій Британії чоловіка оштрафували після того, як виявили у нього голови сов та інші кінцівки птахів. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Independent.
Поліція провела обшук у будинку підозрюваного та виявила там крило канюка, кулон, виготовлений з ноги рудої сови та дві голови сипухи.
У світі звичайні сипуха і сірі сови не перебувають на межі зникнення, проте в Великобританії вони перебувають під охороною.
Обшуки провели після того, як офіцерам стало відомо про підозрілий онлайн-бізнес, яким займається 46-річний британець.
Спільнота під назвою “Дике чарівне ремесло” надавала послуги чаклунам та язичникам: продавала голови та інші частини сов.
Чоловікові присудили штраф у сумі 750 фунтів стерлінгів (понад 28 тисяч гривень), визнавши винним у незаконному зберіганні частин птахів, види яких охороняються законом країни.
Як повідомляв УНН, уряд Великої Британії і англійська Англіканська церква уклали угоду про використання церковних шпилів для роздачі інтернету.