В Великобритании коллекционер продал чайник за 800 тысяч долларов, приобретенный ранее за 20 долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Британский частный коллекционер продал на аукционе Woolley and Wallis заварочный чайник за 575 тысяч фунтов стерлингов (более 800 тысяч долларов), который он ранее приобрел за 20 долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Independent.
Частный коллекционер с юго-запада Англии купил чайник с отломаной ручкой и отсутствующей крышкой в 2016 году на аукционе в Мидлендсе.
По мнению коллекционера это была керамика Isleworth, которая была изготовлена на заводе в графстве Миддлсекс между 1766 и 1800 годами, она считается редкой, но не дорогостоящей.
Впоследствии он отнес кусок эксперту Клеру Данхему, который выяснил, что характерно сине-белый дизайн сосуда является признаком произведения известного гончара из графства Стаффордшир Джона Бартлама.
Изделия Бартлема редки на рынке - раньше было известно только о 6 предметов, изготовленных им. Чайник, который продали, оказался одним из первых изготовленных чайников.
Чайник выставили на аукцион Woolley and Wallis в Лондоне. На него стартовала с почти 14 тысяч, впоследствии ее подняли до 70 тысяч, а еще позже - 640 тысяч долларов. В итоге за лот отдал 800 тысяч долларов США представитель Музея искусств Метрополитен в Нью-Йорке.
Как сообщал УНН, в Великобритании мужчины оштрафовали после того, как обнаружили у него головы сов и другие конечности птиц.