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У Великій Британії колекціонер продав чайник за 800 тисяч доларів, придбаний раніше за 20 доларів

У Великій Британії колекціонер продав чайник за 800 тисяч доларів, придбаний раніше за 20 доларів

Київ • УНН

 • 10680 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Британський приватний колекціонер продав на аукціоні Woolley and Wallis заварювальний чайник за 575 тисяч фунтів стерлінгів (понад 800 тисяч доларів), який він раніше придбав за 20 доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Independent.

Приватний колекціонер з південного заходу Англії купив чайник з відламаною ручкою та відсутньою кришкою в 2016 році на аукціоні в Мідлендсі. 

На думку колекціонера це була кераміка Isleworth, яка була виготовлена ​​на заводі у графстві Міддлсекс між 1766 і 1800 роками, вона вважається рідкісною, але не дороговартісною.

Згодом він відніс шматок експерту Клеру Данхему, який з'ясував, що характерний синьо-білий дизайн посудини є ознакою витвору відомого гончара з графства Стаффордшир Джона Бартлама.

Вироби Бартлема є рідкісними на ринку — раніше було відомо лише про 6 предметів, виготовлених ним. Чайник, який продали, виявився одним із перших виготовлених чайників.

Чайник виставили на аукціон Woolley and Wallis у Лондоні. Ціна на нього стартувала з майже 14 тисяч, згодом її підняли до 70 тисяч, а ще згодом — 640 тисяч доларів. У підсумку за лот віддав 800 тисяч доларів США представник Музею мистецтв Метрополітен в Нью-Йорку.

Як повідомляв УНН, у Великій Британії чоловіка оштрафували після того, як виявили у нього голови сов та інші кінцівки птахів.

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