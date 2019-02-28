В медвежьем убежище Домажир появилась новая медведица

"После долгой дороги, преодолев около 1000 километров, медведица Ласка наконец приехала к нам. Мы рады, что у нее теперь все будет хорошо! Однако после ее ужасного прошлого Ласка потребует постоянного лечения", - говорится в сообщении.

В приюте отметили, что после приезда медведица получит всю медицинскую помощь и заботу, которую она нуждается для того, чтобы восстановиться после долгих лет ужасов, которые она пережила.

Напомним, несколько недель назад медведицу Ласку вместе с другими медведями и львами временно перевезли из печально известного Покровского зверинца в частный зоопарк в Запорожской области.