У ведмежому притулку Домажир з'явилась нова ведмедиця

"Після довгої дороги, подолавши близько 1000 кілометрів, ведмедиця Ласка нарешті приїхала до нас. Ми раді, що у неї відтепер все буде добре! Проте після її жахливого минулого Ласка потребуватиме постійного лікування", - йдеться у повідомленні.

У притулку зазначили, що після приїзду ведмедиця отримає всю медичну допомогу та турботу, яку вона потребує для того, щоб відновитись після довгих років жахів, які вона пережила.

Нагадаємо, декілька тижнів тому ведмедицю Ласку разом з іншими ведмедями та левами тимчасово перевезли із сумнозвісного Покровського звіринця до приватного зоопарку в Запорізькій області.