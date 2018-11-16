В убийстве новорожденного подозревают 16-летнюю девушку
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Суд отправил под домашний арест несовершеннолетнюю девушку, которую подозревают в убийстве новорожденного ребенка, тело которого нашли в одном из общежитий Черкасс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.
"В настоящее время несовершеннолетней сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) УК Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", – говорится в сообщении.
Следствие установило, что 16-летняя девушка, находясь по месту своего жительства, самостоятельно родила доношенного ребенка. Сразу после родов она нанесла новорожденному телесные повреждения, от которых тот скончался.
"Девушке грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет", – уточнили в прокуратуре.
Напомним, в одном из общежитий Черкасс нашли коробку с мертвым младенцем. На теле ребенка, в области сердца, обнаружили две колото-резаные раны.