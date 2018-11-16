У вбивстві новонародженого підозрюють 16-річну дівчину
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Суд відправив під домашній арешт неповнолітню дівчину, яку підозрюють у вбивстві новонародженої дитини, тіло якої знайшли в одному з гуртожитків Черкас. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Черкаської області.
"На цей час неповнолітній повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 117 (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту", – йдеться в повідомленні.
Слідство встановило, що 16-річна дівчина, перебуваючи за місцем свого проживання, самостійно народила доношену дитину. Відразу після пологів вона завдала новонародженому тілесні ушкодження, від яких той помер.
"Дівчині загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років", – уточнили у прокуратурі.
Нагадаємо, в одному з гуртожитків Черкас знайшли коробку з мертвим немовлям. На тілі дитини, в області серця, виявили дві колото-різані рани.